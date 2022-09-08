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В России зарегистрировали второй случай заболевания оспой обезьян

Общество
08.09.2022 13:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-zaregistrirovali-vtoroj-sluchaj-zabolevaniya-ospoj-obezyan
В России зарегистрировали второй случай заболевания оспой обезьян
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Оспа обезьян подтвердилась у жителя Санкт-Петербурга после возвращения из путешествия по европейским странам. Его госпитализировали с характерными симптомами этого заболевания.

Врачи определили круг лиц, которые контактировали с заболевшим в России. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купировали.

По данным на 8 сентября, в мире выявили более 55 тыс. случаев заболевания оспой обезьян. При этом в РФ всего два случая. Первый житель России, заразившейся оспой обезьян, перенес заболевание в легкой форме. Его выписали из больницы в конце июля, сообщает RT.

Читайте также: в России разработали вакцину против оспы обезьян.

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