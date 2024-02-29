В России запустят еще два новых нацпроекта: «Кадры» и «Молодежь»

Об этом сообщил президент России Владимир Путин 29 февраля во время послания к Федеральному собранию.

«Мы запускаем новый национальный проект — «Молодежь России». Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны. Именно так понимают свое призвание, высокую миссию и ответственность за молодые поколения наши школьные учителя», — сказал Путин.

Глава государства предложил с 1 сентября 2024 года ввести федеральную выплату в 5 тыс. рублей для всех советников директоров по воспитанию в школах РФ, а также с 1 марта увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство групп в техникумах до 10 тыс. рублей.

Путин также анонсировал запуск еще одного национального проекта — «Кадры». По его словам, дефицит квалифицированных кадров в стране может привести к замедлению экономического роста и развития в целом.

Президент добавил, что до 2028 года предстоит подготовить около 1 млн специалистов рабочих специальностей. Специальные подходы к обучению необходимо распространить на всю систему среднего профессионального образования. На переоснащение российских колледжей и техникумов в ближайшие 6 лет направят 120 млрд рублей.

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