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Путин анонсировал запуск нацпроекта для увеличения продолжительности жизни в РФ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/putin-anonsiroval-zapusk-natsproekta-dlya-uvelicheniya-prodolzhitelnosti-zhizni-v-rf
Путин анонсировал запуск нацпроекта для увеличения продолжительности жизни в РФ
Владимир Путин. Фото пресс-службы президента РФ

О планах увеличить продолжительность жизни людей в стране президент России Владимир Путин сообщил 29 февраля во время послания к Федеральному собранию.

Президент уточнил, что средняя продолжительность жизни в РФ уже превысила 73 года. Государству удалось вернуться на допандемийный уровень. Ожидается, что к 2030 году этот показатель увеличится до 78 лет, а в дальнейшем выйдет на уровень 80+.

«На решение этих задач будет нацелен национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что особое внимание нужно уделить сельским территориям и регионам, где продолжительность жизни сейчас ниже, чем в среднем по России.

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