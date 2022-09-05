В России запустили промышленную ипотеку

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О старте программы промышленной ипотеки в РФ 5 сентября объявили в правительстве. Новый вид господдержки запущен по поручению президента для того, чтобы бизнес смог получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости.

«Мы рассчитываем, что такой инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений. Это, как правило, весьма затратная часть сметы», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кредиты в рамках промышленной ипотеки будут выдавать по ставке 5% на срок до 7 лет. Для инновационных компаний ставка будет 3%.

Максимальная сумма займа — 500 млн рублей. Участников промышленной ипотеки отберут в IV квартале 2022 года.

Планируется, что запуск ипотеки для промышленников позволит ускорить запуск производства около 2 тыс. видов сырья и материалов. Благодаря этому продукция сможет выйти на рынок с опережением графика, сообщает пресс-служба Правительства России.

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