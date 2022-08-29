В России запустили новое трэвел-шоу «Национальность.ru»

Фото vk.com/nationalityru

Проект посвящен народам, живущим на территории России. Благодаря ему можно составить собственный путеводитель по стране, а также познакомиться с языками народов, населяющих регионы.

«Новое российские трэвел-шоу «Национальность.ru» — это то, чего не хватало в развлекательных передачах о путешествиях по России», — сообщают создатели проекта.

Шоу не только познакомит зрителей с народами, населяющими страну, но и поможет выбрать место для поездки в отпуск. Также ведущие программы разоблачат стереотипы об избранных регионах.

Отдельный формат шоу — рассказ о языках народов России. Благодаря этим познавательным программам соседи по регионам перестанут быть чужими. Кроме того, передачи помогут зафиксировать и сохранить уникальные исчезающие языки. Посмотрев перед поездкой выпуск, путешественники смогут поприветствовать представителей других национальностей на их наречии.

Архив шоу постоянно пополняется. Ознакомиться с проектом можно на официальных страницах «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

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