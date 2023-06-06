В России запустили информационный проект «Газ в каждый дом»

На онлайн-портале будет в доступной форме отражена работа по реализации программы догазификации в России.

Основной задачей проекта «Газ в каждый дом» является дополнительное информирование граждан. На портале разместят комментарии экспертов, новости, статьи и полезную информацию о социальной догазификации.

В частности, на портале можно будет узнать о процедуре подачи заявки в программу, о категориях граждан, которым полагаются меры соцподдержки, и получить ответы на вопросы, касающиеся социальной догазификации.

Инициаторами проекта выступили партия «Единая Россия», ООО «Газпром межрегионгаз» и издание «Московский комсомолец».

По словам гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, информирование людей о возможности догазификации домов — важная часть успеха реализации программы. Он отметил, что проект «Газ в каждый дом» доступно и просто расскажет о догазификации в РФ, сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Узнать подробности о проекте можно по ссылке.

Закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков президент РФ Владимир Путин подписал в 2021 году. Подать заявку на социальную догазификацию можно на портале «Госуслуги» и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. За исполнение поручения о подключении домовладений отвечают главы регионов.

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