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В России запретят иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства

Политика
27.11.2022 10:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-zapretyat-inostrantsam-polzovatsya-uslugoj-surrogatnogo-materinstva
В России запретят иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом 27 ноября заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, такое решение буте принято в начале декабря.

«Суррогатное материнство для иностранцев должно быть запрещено. За последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тыс. младенцев, рожденных суррогатными матерями.

Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в 2 млрд евро», — написал Володин в Telegram.

Он отметил, что такие дети зачастую оказываются в тяжелых ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары.

«Необходимо сделать все, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства. Такое решение примем в начале декабря», — добавил председатель Госдумы.

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