В Госдуме предложили обеспечить бесплатные условия в больнице для родителей с детьми до 7 лет
Такое предложение направил главе Минздрава Михаилу Мурашко депутат Госдумы Василий Власов.
По словам парламентария, родители могут бесплатно питаться и спать в больнице, если находятся там с ребенком в возрасте до 4 лет. При этом депутат указал на тот факт, что дети в возрасте 4-7 лет не всегда могут сами о себе заботиться, следить за своим состоянием и сообщать о нем медикам. Кроме того, оставаясь в больнице одни, дети и после 4 лет могут испытывать сильный стресс, что не способствует выздоровлению.
«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части обеспечения родителей бесплатным питанием и спальным местом во время нахождения в медицинском учреждении при госпитализации ребенка в возрасте до семи лет включительно», — цитирует RT обращение депутата.
Читайте также: в Госдуме предложили разрешить использовать деньги маткапитала для получения процентов по вкладу.
- Как экологично утилизировать мусор?
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- Семья на учете, мать лишили родительских прав: в прокуратуре рассказали о жизни 8-летнего угонщика из Анапы
- В России с 1 декабря разрешат устанавливать в квартирах хаммамы и солярии
- В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
- В Сочи двое заключенных СИЗО пытались вскрыть вены шариковой ручкой