В Госдуме предложили обеспечить бесплатные условия в больнице для родителей с детьми до 7 лет

Фото канала «Кубань 24»

Такое предложение направил главе Минздрава Михаилу Мурашко депутат Госдумы Василий Власов.

По словам парламентария, родители могут бесплатно питаться и спать в больнице, если находятся там с ребенком в возрасте до 4 лет. При этом депутат указал на тот факт, что дети в возрасте 4-7 лет не всегда могут сами о себе заботиться, следить за своим состоянием и сообщать о нем медикам. Кроме того, оставаясь в больнице одни, дети и после 4 лет могут испытывать сильный стресс, что не способствует выздоровлению.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части обеспечения родителей бесплатным питанием и спальным местом во время нахождения в медицинском учреждении при госпитализации ребенка в возрасте до семи лет включительно», — цитирует RT обращение депутата.

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