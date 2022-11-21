В Госдуме предложили разрешить использовать деньги маткапитала для получения процентов по вкладу

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Такую инициативу председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной направила детский омбудсмен, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По мнению Ирины Волынец, маткапитал стал очень значимой мерой поддержки рождаемости и финансовой помощи гражданам. При этом, получив маткапитал, многие задумываются о том, как грамотно использовать деньги с наибольшей пользой для семьи.

По мнению детского омбудсмена, многие семьи долгое время вообще не используют маткапитал, но могли бы открыть счет в банке и хранить деньги там, получая проценты по вкладу.

«Учитывая вышеизложенное, прошу поддержать инициативу о разрешении использования средств маткапитала для получения процентов по вкладу. Данное решение стало бы одним из возможных вариантов высокого индексирования суммы маткапитала и способствовало улучшению демографической ситуации в РФ в целом», — цитирует текст обращения RT.

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