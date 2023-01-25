В России замедлилась годовая инфляция

С 17 по 23 января инфляция в стране замедлилась. Ее показатель составил 0,14%, что на 0,01% меньше, чем на предыдущей неделе.

«В годовом выражении инфляция продолжила снижаться до 11,49% год к году c 11,57% неделей ранее», — говорится в обзоре Минэкономразвития.

Специалисты ведомства уверены, что инфляция в России замедлилась из-за снижения цен на непродовольственные товары. Это произошло в основном за счет снижения стоимости на бытовые и электрические приборы, сообщает RT.

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