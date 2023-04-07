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В России за незаконный сбор краснокнижных грибов может грозить до 9 лет колонии

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-za-nezakonnyj-sbor-krasnoknizhnyh-gribov-mozhet-grozit-do-9-let-kolonii
В России за незаконный сбор краснокнижных грибов может грозить до 9 лет колонии
Фото pxhere.com

Такое наказание и штраф до 1 млн рублей теперь может грозить за уничтожение ценных растений и грибов, в том числе краснокнижных. Соответствующий закон утвердили депутаты Госдумы РФ.

Уголовная ответственность предусмотрена за уничтожение, повреждение, добычу и оборот особо ценных биоресурсов. При этом авторы проекта уточнили, что речь идет именно о злом умысле, сообщает «РИА Новости».

На Кубани под действие нового закона попадают, например, подснежники, ландыши, самшит колхидский и черный трюфель.

Читайте также: Краснодарский край за последние 5 лет увеличил производство грибов до 20 тыс. т.

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