В России за незаконный сбор краснокнижных грибов может грозить до 9 лет колонии

Такое наказание и штраф до 1 млн рублей теперь может грозить за уничтожение ценных растений и грибов, в том числе краснокнижных. Соответствующий закон утвердили депутаты Госдумы РФ.

Уголовная ответственность предусмотрена за уничтожение, повреждение, добычу и оборот особо ценных биоресурсов. При этом авторы проекта уточнили, что речь идет именно о злом умысле, сообщает «РИА Новости».

На Кубани под действие нового закона попадают, например, подснежники, ландыши, самшит колхидский и черный трюфель.

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