В России за незаконный сбор краснокнижных грибов может грозить до 9 лет колонии
Общество
07.04.2023 09:17
Такое наказание и штраф до 1 млн рублей теперь может грозить за уничтожение ценных растений и грибов, в том числе краснокнижных. Соответствующий закон утвердили депутаты Госдумы РФ.
Уголовная ответственность предусмотрена за уничтожение, повреждение, добычу и оборот особо ценных биоресурсов. При этом авторы проекта уточнили, что речь идет именно о злом умысле, сообщает «РИА Новости».
На Кубани под действие нового закона попадают, например, подснежники, ландыши, самшит колхидский и черный трюфель.
Читайте также: Краснодарский край за последние 5 лет увеличил производство грибов до 20 тыс. т.
Популярные новости
- ФК «Краснодар» дома обыграл «Ростов» по пенальти
- Прокуратура проверит конфликт младшеклассников в гимназии № 40 Краснодара
- Выстрелы и взрывы: жителей Новороссийска предупредили об учениях 7 апреля
- Эксперт предупредил о резком сокращении популяции хамсы в Черном море
- Депутат Госдумы Ткачев предложил открыть аукцион «красивых» номеров автомобилей на «Госуслугах»
- Надели пакеты на голову и вывезли в лесополосу: четверо мужчин похитили местных жителей в Краснодаре