В России за год почти вполовину снизилась заболеваемость ОРВИ
Общество
10.10.2022 08:47
В июле 2022 года в стране зафиксировали 1,3 млн случаев острых инфекций верхних дыхательных путей, сообщает Росстат.
Это почти на 1 млн случаев меньше, чем в июле 2021 года, когда зафиксировали 2,2 млн заболевших.
По мнению врача-терапевта Людмилы Лапы, это может быть связано с тем, что люди стали реже обращаться за помощью к докторам и чаще заниматься самолечением.
«Не знаю, считали это со случаями коронавируса или нет, но обращаться стали меньше, потому что многие уже знают, как помогать себе, так как болеют острыми респираторными заболеваниями, постковидным синдромом по 2-3 раза. <…> Кроме того, идут к врачу в основном те, кому нужен больничный лист», — цитирует эксперта RT.
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