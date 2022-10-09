В Краснодарском крае 9 октября выявили 306 новых случаев заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

В России за сутки заболели 18 тыс. 819 человек, выздоровели 28 тыс. 793 человека, скончались 102.

В Краснодарском крае за сутки заболели 306 человек. Среди них 20 детей. В Краснодаре заболели 96 человек, в Сочи — 19, в Динском районе — 17, в Ейском — 14 человек, в Новороссийске и Кавказском районе — по 13. В остальных района вывили менее 10 случаев или не выявили вовсе.

За сутки в регионе выздоровели 316 пациентов, 3 пациента скончались. Всего с начала пандемии выявили 336 тыс. 334 случая коронавируса. Выздоровели 321 тыс. 934 человека. Число погибших — 11 тыс. 53.

В стационарах лечатся 323 пациента, на дому 3 тыс. 24 человеку. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 7 пациентов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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