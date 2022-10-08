В Краснодарском крае 8 октября выявили 414 случаев заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 20 тыс. 571 новый случай COVID-19. Выздоровели 38 тыс. 289 пациентов. Скончались 106 человек. Госпитализировали 2 тыс. 174 человека.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 414 человек — 260 женщин и 154 мужчин в возрасте от двух месяцев до 97 лет. Выздоровели 631 пациент. Умер 1 человек. Госпитализировали 41 пациента.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 сдали в медучреждениях Краснодара — 125, Тимашевского района — 32 и Сочи — 24. В Ейском районе 18 заболевших, в Динском районе — 16, в Новороссийске — 15. В остальных муниципалитетах края за сутки менее 15 заболевших коронавирусом.

Сейчас в ковидных госпиталях Кубани находятся 352 пациента. Из них четверо в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 3 тыс. 575 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

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