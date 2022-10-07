В Краснодарском крае 7 октября выявили 490 новых случаев заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России за последние сутки выявили 22 тыс. 268 новых случаев коронавируса. Госпитализировали 2 тыс. 25 пациентов. Выздоровели 39 тыс. 573 человека, скончались 104.

В Краснодарском крае заболели 490 человек. В Краснодаре выявили 135 заболевших, в Сочи — 32, в Анапе — 30. В Новороссийске и Каневском районе по 26 новых случаев, в Тбилисском районе — 17, в Ейском — 16 , в Павловском и Приморско-Ахтарском районах — по 14. В Армавире, Гулькевичском и Красноармейском районах по 12 случаев коронавируса, в Белореченском районе — 11, в Мостовском — 10. В остальных муниципалитетах выявили менее 10 заболевших.

Всего с начала пандемии в крае выявили 335 тыс. 614 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 5 тыс. 905. За все время выздоровели 320 тыс. 987 человек, за последние сутки — 897. Скончались 11 тыс. 49 пациентов, за последние сутки умерли двое.

В стационарах лечение проходят 375 пациентов с подтвержденным диагнозом, на дому лечатся 3 тыс. 203 человека. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 6 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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