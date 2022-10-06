В Краснодарском крае 6 октября выявили 549 случаев заболевания коронавирусом
Общество
06.10.2022 11:24
Всего в России за сутки зафиксировали 23 тыс. 45 новых случаев COVID-19. Выздоровели 41 тыс. 536 пациентов. Скончались 108 человек. Госпитализировали 2 тыс. 292 пациентов.
На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 549 человек. Выздоровели 862 пациента. Скончались двое человек. Госпитализировали 47 пациентов.
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