В Краснодарском крае 6 октября выявили 549 случаев заболевания коронавирусом

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 23 тыс. 45 новых случаев COVID-19. Выздоровели 41 тыс. 536 пациентов. Скончались 108 человек. Госпитализировали 2 тыс. 292 пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 549 человек. Выздоровели 862 пациента. Скончались двое человек. Госпитализировали 47 пациентов.

Читайте также: в Краснодарском крае 5 октября выявили 569 новых случаев COVID-19.