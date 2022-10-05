В Краснодарском крае 5 октября выявили 569 новых случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани коронавирус подтвердился у 361 женщины и 208 мужчин в возрасте до 94 лет. Среди заболевших — 42 ребенка, самому младшему — один месяц.

Положительные тесты в Краснодаре 5 октября получили 145 жителей. В Сочи COVID-19 выявили у 33 человек, в Каневском районе — у 30. По 26 заболевших в Динском и Северском районах. В Красноармейском — 25, в Кавказском — 19. По 17 новых пациентов прибавилось в Горячем Ключе, Приморско-Ахтарском и Тимашевском районах. В Новороссийске и Гулькевичском районах — по 15 новых случаев заболевания. По 14 положительных результатов получили жители Белоглинского и Мостовского районов. В Крымском районе — 13. По 12 инфицированных в Апшеронском и Павловском районах. В Геленджике, Белореченском и Выселковском районах — по 11 новых пациентов. В Абинском районе коронавирус подтвердился в 10 жителей, в Туапсинском — у девяти.

По семь новых случаев подтвердили в Армавире, Анапе и Новокубанском районе. В Лабинском и Славянском — по шесть. По пять пациентов прибавилось в Ейском и Усть-Лабинском муниципалитетах. В Кореновском, Отрадненском, Тбилисском — по четыре. Три человека заболели в Новопокровском районе. По два новых случая выявили в Курганинском, Тихорецком и Щербиновском районах. В Калининском, Крыловском и Брюховецком — по одному инфицированному за сутки.

В лабораториях Кубани провели 7 млн 421 тыс. 890 исследований. В больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 48 тыс. 596 жителей.

Всего с начала пандемии на Кубани выявили 334 тыс. 575 случаевCOVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 5 тыс. 886. Выздоровели 319 тыс. 228 человек. Летальных исходов — 11 тыс. 45.

По данным краевого минздрава, на амбулаторном лечении с подозрением на COVID-19 остаются 4 тыс. 541 человек. У 3 тыс. 882 из них диагноз лабораторно подтвержден. В стационарах продолжают лечение 453 человека. Среди них с COVID-19 — 420. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся четыре пациента, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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