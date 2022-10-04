В Краснодарском крае 4 октября выявили 447 новых случаев заболевания коронавирусом
В России за последние сутки коронавирусом заболели 21 тыс. 687 человек. Госпитализировано 3 тыс. 38 человек. Выздоровели 45 тыс. 437 тыс. пациентов, скончались 107 заболевших.
В Краснодарском крае за сутки заболели 447 человек, выздоровели 918 пациентов. Госпитализировали 70 заболевших, скончался 1 пациент.
Среди новых заболевших 33 ребенка. Возраст пациентов — от одной недели до 93 лет. В Краснодаре заболели 173 человека, в Тихорецком районе – 39, в Апшеронском – 37, в Абинском – 26, в Горячем Ключе – 19, в Тимашевском – 18, в Белореченском – 15, в Сочи – 13, в Ейском и Калининском – по 11. В остальных районах выявили меньше 10 случаев заболевания.
На Кубани за все время выявили 334 тыс. 6 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 5876. За все время выздоровели 317 тыс. 884 пациентов, скончались 11 тыс. 43 человека. В стационарах лечатся 507 человек с подтвержденным диагнозом, на дому — 4 тыс. 572 пациента, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Читайте также: в Краснодарском крае 3 октября выявили 181 случай заболевания коронавирусом.
- Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
- В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- В Новороссийске 14 многоэтажек и три соцобъекта остались без горячей воды из-за утечки
- «Объясняем.рф»: срок подготовки мобилизованных может составить до одного месяца