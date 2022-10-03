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В Краснодарском крае 3 октября выявили 181 случай заболевания коронавирусом

Общество
03.10.2022 11:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-3-oktyabrya-vyyavili-181-sluchaj-zabolevaniya-koronavirusom
В Краснодарском крае 3 октября выявили 181 случай заболевания коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Всего в России за сутки зафиксировали 24 тыс. 158 новых случаев COVID-19. Выздоровели 35 тыс. 294 пациента. Скончался 91 человек. Госпитализировали 1 тыс. 88 пациентов.

На Кубани за сутки коронавирус подтвердился у 181 человека — 99 мужчин и 82 женщин в возрасте от 1 месяца до 93 лет. Выздоровели 100 пациентов. Госпитализировали 29 человек. За прошедшие сутки в регионе никто не умер от коронавируса.

Больше всего положительных тестов на COVID-19 в регионе сдали в медучреждениях Краснодара — 75, Сочи — 31 и Армавира — 15. В Новороссийске 12 заболевших, в Приморско-Ахтарском районе — 10. В других муниципалитетах Кубани менее 10 заболевших коронавирусом.

Сейчас в ковидных госпиталях Кубани находятся 566 пациентов. Из них 8 в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении находятся 5 тыс. 858 человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 2 октября коронавирус подтвердился у 578 человек.

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