В Краснодарском крае 2 октября коронавирус подтвердился у 578 человек

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани COVID-19 выявили у 342 женщин и 236 мужчин в возрасте до 90 лет.

Положительные тесты на COVID-19 в Краснодаре получили 170 человек. В Тимашевском районе выявили 39 новых случаев, в Новороссийске — 37, в Сочи — 30. За сутки в Динском районе заболели 26 жителей, в Горячем Ключе — 19, в Армавире — 17.

По 15 новых пациентов прибавилось в Славянском, Кавказском и Апшеронском. В Староминском районе подтвердили 14 новых случаев, в Выселковском — 13. По 12 положтеьных результатов получили в Тбилисском и Успенском районах, в Новокубанском — 11. В Геленджике, Гулькевичском и Крымском районах зафиксировали по 10 случаев заболевания. По девять заболевших — в Каневском и Павловском районах. В Калининском и Лабинском муниципалитетах — по восемь. По семь положительных тестов получили в Белореченском и Приморско-Ахтарском районах. В Анапе и Мостовском районе — по шесть новых пациентов. По пять новых случаев выявили в Белоглинском и Щербиновском районах. В Тихорецком и Ейском — по четыре. По три человека заболели в Абинском, Красноармейском, Темрюкском, Усть-Лабинском и Курганинском районах. В Кореновском, Новопокровском, Отрадненском и Туапсинском — по два. По одному новому случаю коронавируса выявили в Крыловском и Северском районах.

Лаборатории края провели 7 млн 414 тыс. 481 исследование. В больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 46 тыс. 927 человек. С начала пандемии на Кубани подтвердили 333 тыс. 378 случаев COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения достиг отметки 5 тыс. 865. За весь период выздоровели 316 тыс. 866 человек. Летальных исходов — 11 тыс. 42. По данным краевого минздрава, амбулаторное лечение с подозрением на COVID-19 продолжают 5 тыс. 817 человека. У 4 тыс. 949 из них диагноз лабораторно подтвержден. В стационарах остаются 561 человек. Среди них 521 — с подтвержденным коронавирусом. В тяжелом состоянии на ИВЛ — семь человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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