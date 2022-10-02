Роспотребнадзор: в РФ отмечается интенсивное снижение заболеваемости COVID-19

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Заболеваемость коронавирусом, как и другими респираторными вирусными инфекциями, в России снижается вторую неделю подряд. Об этом 2 октября сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что, если коронавирус не даст новых мутаций и вариантов, то он продолжит вести себя как сезонные респираторные вирусы.

«Ковид в этом сезоне — вот сейчас, осенью — ведет себя как достаточно привычные нам сезонные респираторные вирусы. После летнего подъема он активизировался как респираторные вирусы — после 7-10 сентября, как, собственно, мы и ожидали. Каждый год 1 сентября собираются коллективы — производственные, школьные, студенческие. И это каждый год вызывает определенный подъем первой волны острых респираторных инфекций. В этом году ковид просто сложился с этой волной по датам. И вторую неделю мы наблюдаем достаточно интенсивное снижение заболеваемости, как и всеми остальными респираторными вирусными инфекциями», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора сообщила, что ожидается подъем заболеваемости гриппом и напомнила о необходимости вакцинации и соблюдении мер профилактики, сообщает ТАСС.

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