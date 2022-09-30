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Патриарх Кирилл заболел коронавирусом

Общество
30.09.2022 12:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/patriarh-kirill-zabolel-koronavirusom
Патриарх Кирилл заболел коронавирусом
Патриарх Кирилл. Фото hudeem5minut.ru

Об этом 30 сентября сообщили представители Русской Православной Церкви.

«На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом», — говорится в сообщении пресс-службы РПЦ.

Уточняется, что патриарх Кирилл находится в удовлетворительном состоянии. У него наблюдают выраженные симптомы коронавируса. Ему необходимо соблюдать изоляцию и постельный режим, сообщает RT.

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