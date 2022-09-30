В Краснодарском крае 30 сентября выявили 837 новых случаев коронавируса

Фото пресс-службы Краснодарского края

За сутки на Кубани COVID-19 подтвердился у 507 женщин и 330 мужчин. Самому младшему из заболевших две недели, самому старшему — 93 года.

Положительные тесты в Краснодаре получили 302 жителя, в Сочи —58, в Кавказском районе — 44. В Новороссийске заболели 37 человек, в Староминском районе — 28, в Каневском — 27, в Тимашевском — 25. По 21новому случаю выявили в Армавире и Красноармейском районе. За сутки в Белореченском районе заразились 18 человек. Еще 17 случаев COVID-19 подтвердилось в Гулькевичском муниципалитете.

По 16 инфицированных в Абинском, Тбилисском и Приморско-Ахтарском районах. В Горячем Ключе — 14. По 13 новых пациентов прибавилось в Геленджике и Ейском районе. Еще по 12 человек заразились в Павловском, Динском и Выселковском районах. В Белоглинском районе коронавирус выявили у 11 человек. По девять положительных тестов — в Тихорецком и Успенском районах. В Кореновском, Крымском и Новокубанском районах — по восемь. Семь новых случаев зафиксировали в Анапе. По шесть — в Лабинском, Мостовском и Северском районах. В Калининском, Кущевском и Туапсинском — по пять. Четыре пациента прибавилось в Ленинградском районе. По три — в Брюховецком, Славянском и Темрюкском районе. По два новых случая — в Новопокровском, Отрадненском и Щербиновском районах. В Апшеронском, Усть-Лабинском и Крыловском районах — по одному положительному результату на COVID-19.

Лаборатории Кубани провели 7 млн 408 тыс. 315 исследований. В больницы края за весь период с подозрением на COVID-19 обратились 1 млн 45 тыс. 775 жителей. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 332 тыс. 121 случайCOVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 5 тыс. 843. Выздоровели 315 тыс. 251 человек. Летальных исходов — 11 тыс.39. По данным минздрава Кубани, амбулаторное лечение с подозрением на коронавирус продолжают 6 тыс. 208 человек. У 5 тыс. 285 из них диагноз подтвержден. В стационарах остаются 608 человек. Среди них с COVID-19 — 584 пациента. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся семь пациентов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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