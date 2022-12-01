В России за 2 года на основе аналитики центров управления регионами приняли свыше 1 тыс. решений

Об этом 1 декабря сообщил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко

В центры управления регионами поступают и оперативно отрабатываются проблемные вопросы жителей по всем направлениям. ЦУР действуют не только в субъектах РФ, но и в 530 муниципальных образованиях страны.

«За два года работы центры управления регионами выстроили эффективную вертикаль коммуникации власти с жителями на всех уровнях. В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе аналитики запросов граждан за два года на местах было принято более 1 тыс. управленческих решений в самых разных сферах — ЖКХ, соцобеспечение, благоустройство», — сказал Чернышенко.

К системе мониторинга ЦУР подключились порядка 6,5 тыс. пабликов федеральных и региональных органов власти, подведомственных организаций, а также 123 тыс. госпабликов. Также к системе подключают коммерческие компании, оказывающие услуги населению. В настоящее время подключили 327 ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

По словам гендиректора АНО «Диалог Регионы» Дмитрия Табака, изначальной задачей ЦУР была помощь в цифровой трансформации регионов.

«Пандемия значительно ускорила переход общения жителей и госслужащих в цифровой формат. Поэтому появление сети ЦУР оказалось очень своевременным. Властям регионов удалось сохранить высокое качество коммуникации с гражданами в новых условиях. Появились и другие форматы. От прямых эфиров чиновников в соцсетях до принятия федерального закона о госпабликах. За два года ЦУР обработали 17 млн обращений граждан из всех источников, участвовали в разработке более 1 тыс. управленческих решений и создании 123 тыс. пабликов органов власти в соцсетях», — цитирует сообщение Табака пресс-служба Правительства РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае ЦУР за два года совместно с органами власти оперативно отработал более 400 рисков разной степени. Глава краевого ЦУР Юрий Шевченко отметил, что результатами работы центр во многом обязан поддержке губернатора. Именно благодаря поручению Вениамина Кондратьева регион первым в стране запустил сеть из 37 муниципальных центров.