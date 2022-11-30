Центр управления регионом Краснодарского края за 2 года отработал более 400 тыс. сообщений

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев объявил о запуске ЦУР на Кубани 30 ноября 2020 года.

По словам руководителя краевого ЦУР Юрия Шевченко, центр за эти 2 года стал быстрой и эффективной системой обратной связи с кубанцами.

«ЦУР ведет мониторинг информационного поля для выявления информационных рисков. За два года совместно с органами власти оперативно отработали более 400 рисков разной степени. Результатами работы ЦУР во многом обязан поддержке губернатора. Именно благодаря поручению Вениамина Кондратьева мы первыми в стране запустили сеть из 37 муниципальных центров», — сказал глава ЦУР.

В ЦУР внедряют механизмы и практики, которые потом применяют в других регионах. В этом году начали проводить прямые эфиры. Всего провели 30 трансляций, во время которых чиновники отвечали на вопросы жителей.

Аналитики ЦУР в этом году после мониторинга поступающих обращений подготовили более 30 предложений для различных профильных ведомств. С помощью системы «Инцидент Менеджмент» в соцсетях выявили более 160 тыс. сообщений о происшествиях, с помощью платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» чиновникам направили 300 тыс. обращений.

Центр компетенций ЦУР в этом году организовал 148 обучающих семинаров, которые охватили почти 10 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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