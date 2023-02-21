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В России выросла стоимость проезда по федеральным трассам

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-vyrosla-stoimost-proezda-po-federalnym-trassam
В России выросла стоимость проезда по федеральным трассам
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новые тарифы за проезд по платным федеральным трассам утвердило Правительство РФ.

Проезд по трассам теперь составляет 5 рублей за 1 км вместо 3 рублей. Стоимость проезда по новым трассам выросла до 8 рублей за 1 км.

Также поднимается максимальная планка тарифа для грузовых автомобилей — с 11,57 до 14,25 рублей за 1 км, по новым платным дорогам — до 25 рублей, говорится в постановлении Правительства РФ.

Читайте также: школьные и детские автобусы будут бесплатно проезжать по платным трассам в России.

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