В России вынесли первый приговор за поиск экстремистских материалов в интернете

Приговор по статье о поиске заведомо экстремистских материалов и получении доступа к ним вынес мировой судья судебного участка №2 Красногорского судебного района Каменска-Уральского (Свердловская область).

Согласно протоколу, молодой человек в сентябре этого года ехал в автобусе и с помощью телефона получил доступ к экстремистским материалам, включенным в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, размещенный на официальном сайте Минюста России.

Нарушителя закона признали виновным, он должен выплатить 3 тыс. рублей административного штрафа. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Это первое судебное решение в России по данной статье.

По словам адвоката подсудимого, молодой человек работает медиком. Утром 24 сентября он ехал на работу и просматривал записи и посты в интернете, где наткнулся на информацию о запрещенной в России террористической организации.

Представитель подсудимого отметил, что из ФСБ молодому человеку позвонили уже через 15 минут. Ближе к вечеру сотрудники спецслужбы приехали к нарушителю и получили признательные показания, сообщает «Ъ-Урал».

