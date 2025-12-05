Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На Кубани приезжую лишили гражданства за публичную дискредитацию ВС РФ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-priezzhuyu-lishili-grazhdanstva-za-publichnuyu-diskreditatsiyu-vs-rf
На Кубани приезжую лишили гражданства за публичную дискредитацию ВС РФ
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Нелегальный контент выявили полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. 

Около года назад 41-летняя приезжая из Украины получила российское гражданство и стала жить в Смоленской области.

Спустя время женщина переехала в Краснодар, а после начала публично дискредитировать ВС РФ. Очевидцы сняли происходящее на видео и опубликовали в соцсетях. 

В отношении женщины составили административные протоколы. По решению суда ее арестовали на 15 суток и оштрафовали на 45,8 тыс. рублей, а также лишили гражданства РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 

Читайте также: суд в Геленджике оштрафовал блогера за дискредитацию ВС РФ на 30 тыс. рублей. Женщина опубликовала текст, дискредитирующий Вооруженные силы Российской Федерации, в канале с 10 тыс. подписчиков.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях