Суд в Геленджике оштрафовал блогера за дискредитацию ВС РФ на 30 тыс. рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-v-gelendzhike-oshtrafoval-blogera-za-diskreditatsiyu-vs-rf-na-30-tys-rublej
Фото t.me/opskuban

Женщина опубликовала текст, дискредитирующий Вооруженные силы Российской Федерации, в канале с 10 тыс. подписчиков. 

Согласно материалам дела, в июне 2025 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили в канале блогера пост с видеозаписью командира добровольческого формирования «Ахмат», заместителя начальника Главного военно-политического Управления ВС РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.

Под публикацией женщина разместила текст, в котором содержались сведения, дискредитирующие использование ВС РФ. 

Блогер не признала вину, однако суд после рассмотрения материалов дела признал ее виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал на 30 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. 

Читайте также: на Кубани пару оштрафовали на 60 тыс. рублей за песню, дискредитирующую ВС РФ.

