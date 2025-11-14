Суд в Геленджике оштрафовал блогера за дискредитацию ВС РФ на 30 тыс. рублей

Женщина опубликовала текст, дискредитирующий Вооруженные силы Российской Федерации, в канале с 10 тыс. подписчиков.

Согласно материалам дела, в июне 2025 года сотрудники правоохранительных органов обнаружили в канале блогера пост с видеозаписью командира добровольческого формирования «Ахмат», заместителя начальника Главного военно-политического Управления ВС РФ генерал-лейтенанта Апти Алаудинова.

Под публикацией женщина разместила текст, в котором содержались сведения, дискредитирующие использование ВС РФ.

Блогер не признала вину, однако суд после рассмотрения материалов дела признал ее виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал на 30 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

