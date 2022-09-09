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В России ввели запрет на экспорт семян рапса

Экономика
09.09.2022 17:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-vveli-zapret-na-eksport-semyan-rapsa
В России ввели запрет на экспорт семян рапса
Фото «Кубань 24»

Такую меру ввело правительство для защиты внутреннего рынка продовольствия. Запрет на экспорт семян рапса будет действовать в стране до 28 февраля 2023 года.

Запрет на поставки семян рапса не будет распространяться на страны Евразийского экономического союза, а также Южную Осетию, Абхазию, ДНР и ЛНР. Ограничение также не коснется международных соглашений и оказания гуманитарной помощи.

«Предыдущие ограничения на их экспорт позволили увеличить загрузку отечественных предприятий, производящих рапсовое масло, и обеспечить отрасль животноводства необходимыми продуктами переработки», — говорится в сообщении пресс-службы Правительства России.

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