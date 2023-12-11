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В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-vstupili-v-silu-pravila-sdachi-zagranpasporta-pri-zaprete-na-vyezd
В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В России с 11 декабря вступили в силу утвержденные кабмином правила сдачи заграничных паспортов для россиян, которым временно ограничили право на выезд из страны.

Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовой информации. Согласно новым правилам, россияне должны в течение пяти дней после уведомления об ограничении их выезда из страны сдать загранпаспорт на хранение.

Отмечается, что документ сдается в органы власти, выдавшие документ, или в государственную организацию, где работает человек, пишет RT.

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