В России вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при запрете на выезд

В России с 11 декабря вступили в силу утвержденные кабмином правила сдачи заграничных паспортов для россиян, которым временно ограничили право на выезд из страны.

Соответствующее постановление было опубликовано на портале правовой информации. Согласно новым правилам, россияне должны в течение пяти дней после уведомления об ограничении их выезда из страны сдать загранпаспорт на хранение.

Отмечается, что документ сдается в органы власти, выдавшие документ, или в государственную организацию, где работает человек, пишет RT.

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