В России повысят на 20% госпошлину за выдачу загранпаспортов

Госдума приняла законопроект, который предусматривает с 1 июля 2024 года индексацию на 20% госпошлин за выдачу загранпаспорта и ряда других документов.

Согласно законопроекту, госпошлина за выдачу загранпаспорта нового поколения с электронным носителем информации увеличена с 5 тыс. до 6 тыс. рублей для взрослых и с 2,5 тыс. до 3 тыс. рублей — для детей до 14 лет.

Также увеличили госпошлину за выдачу или продление срока действия визы для въезда в Россию или выезда с 1 тыс. до 1,2 тыс. рублей. Визы для многократного пересечения госграницы подорожают до 1 тыс. 920 рублей. Кроме того, повысят госпошлину на проездной документ беженца или за регистрацию иностранца по месту жительства в РФ до 420 рублей.

Госпошлина за выдачу приглашения на въезд в РФ подорожает с 800 до 960 рублей, вида на жительство — с 5 тыс. до 6 тыс. рублей.

В перечень документов также вошли разрешение на временное проживание, разрешение на привлечение и использование иностранных работников, а также госпошлина за прием в гражданство РФ и выход из него, сообщает РИА «Новости».

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