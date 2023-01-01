С 1 января отменили скидку в 30% на оплату госпошлин через «Госуслуги»
Общество
01.01.2023 12:00
Автоматическая скидка в размере 30% действовала с 2017 года на оплату госпошлин для физлиц через портал «Госуслуги».
Так, например, со скидкой можно было оформить загранпаспорт нового образца. В Минфине РФ завили о том, что в ведомство не поступало инициатив о продлении скидки. Эту меру планировали как временную. Она должна была действовать до 2019 года. Затем ее дважды продлевали: до 2021 года и до 2023 года.
На «Госуслугах» осталась возможность оплачивать автомобильные штрафы со скидкой 50%, сообщает ТАСС.
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