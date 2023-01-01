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С 1 января отменили скидку в 30% на оплату госпошлин через «Госуслуги»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-yanvarya-otmenili-skidku-v-30-na-oplatu-gosposhlin-cherez-gosuslugi
С 1 января отменили скидку в 30% на оплату госпошлин через «Госуслуги»
Фото «Кубань 24»

Автоматическая скидка в размере 30% действовала с 2017 года на оплату госпошлин для физлиц через портал «Госуслуги».

Так, например, со скидкой можно было оформить загранпаспорт нового образца. В Минфине РФ завили о том, что в ведомство не поступало инициатив о продлении скидки. Эту меру планировали как временную. Она должна была действовать до 2019 года. Затем ее дважды продлевали: до 2021 года и до 2023 года.

На «Госуслугах» осталась возможность оплачивать автомобильные штрафы со скидкой 50%, сообщает ТАСС.

Читайте также: удостоверение многодетной семьи теперь можно получить через «Госуслуги».

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