Удостоверение многодетной семьи теперь можно получить через «Госуслуги»

Для многодетных родителей упростили получение профильного удостоверения. Теперь они могут оформить его не только в управлении соцзащиты, но и через портал «Госуслуги».

Для получения удостоверения многодетной семьи один из родителей или опекунов может бесплатно подать заявление удобным способом. Речь идет о семьях, в которых воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет.

На Кубани для многодетных семей предусмотрены бесплатные земельные участки, скидки на ЖКХ, бесплатное посещение музеев, выставок и парков, а также многие другие льготы, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

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