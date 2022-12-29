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Удостоверение многодетной семьи теперь можно получить через «Госуслуги»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/udostovereniya-mnogodetnoj-semi-teper-mozhno-poluchit-cherez-gosuslugi
Удостоверение многодетной семьи теперь можно получить через «Госуслуги»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Для многодетных родителей упростили получение профильного удостоверения. Теперь они могут оформить его не только в управлении соцзащиты, но и через портал «Госуслуги».

Для получения удостоверения многодетной семьи один из родителей или опекунов может бесплатно подать заявление удобным способом. Речь идет о семьях, в которых воспитывают троих и более детей в возрасте до 18 лет.

На Кубани для многодетных семей предусмотрены бесплатные земельные участки, скидки на ЖКХ, бесплатное посещение музеев, выставок и парков, а также многие другие льготы, рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Читайте также: в Краснодарском крае живут 93 тыс. многодетных семей. Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

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