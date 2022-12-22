Минькова: в Краснодарском крае живут 93 тыс. многодетных семей

Итоги работы социального блока за 2022 год подвела вице-губернатор Анна Минькова.

По ее словам, на Кубани становится нормой иметь трое и более детей в семье — сейчас в крае проживают 93 тыс. многодетных. Также почти 10 тыс. кубанцев смогли «преодолеть жизненные трудности» с помощью социальных контрактов.

«Наше большое достижение — в регионе снизилась смертность. Сегодня Кубань на третьем месте в России по рождаемости. Впереди нас только столица и Московская область», — отметила Анна Минькова.

Кроме того, продолжается работа с семьями мобилизованных и добровольцев, а также беженцами и переселенцами, добавила вице-губернатор.

«Выплачиваем семьям матпомощь по 100 тыс. рублей, еще по 30 тыс. — детям-первокурсникам военных, и к Новому году — по 20 тыс. каждому ребенку защитника нашей страны. Помогаем беженцам и переселенцам — единовременно выплачиваем по 10 тыс. рублей, жителям Херсона перечисляем по 100 тыс. рублей на имущество», — рассказала Анна Минькова.

В 2022 году на Кубани открыли 12 школ и построили 10 детских садов. Еще четыре школы планируют открыть до Нового года. Кроме того, продолжается ремонт 860 образовательных учреждений. Также в крае строят сельский клуб и капитально ремонтируют 56 домов культуры, 8 детских школ искусств, библиотеку и кинотеатр. На Кубани в этом году появился второй виртуальный концертный зал, добавила вице-губернатор.

В Краснодарском крае идет активная модернизация здравоохранения — сейчас строят 9 поликлиник, 18 офисов ВОП и 11 ФАПов. Всего на капремонт 80 медучреждений в 2022 году выделили 1,5 млрд рублей. Больницы и поликлиники края оснастили 6 тыс. единиц оборудования, добавила вице-губернатор.

«Одними из первых в стране реализуем федеральный проект «Профессионалитет», запустили два сельскохозяйственных кластера: «Виноградарство и виноделие» и «Росток Кубани». Большое внимание уделяем сельским территориям. Открыли еще 136 «Точек роста» в муниципалитетах. Заработал еще один «Кванториум» и два технопарка», — написала Анна Минькова в Telegram.

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