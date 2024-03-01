В России вступил в силу запрет рекламы VPN-сервисов в сети

Запрет на рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, в том числе VPN-сервисов, вступил в силу с 1 марта. Роскомнадзор будет блокировать доступ к такой информации.

В Роскомнадзоре напомнили, что, согласно законодательству, в РФ запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту.

VPN-сервисы относятся к таковым, если не подключены к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень заблокированных в России ресурсов, не подключены к техническим средствам противодействия угрозам и если их использование позволяет получить доступ к заблокированным сайтам.

С 1 марта Роскомнадзор начнет ограничивать доступ к информации в сети, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок.

Определять, относится ли информация, популяризирующая средства обхода блокировок, к запрещенной, будут на основании ряда критериев.

«В частности, к такой информации относятся публикации с описанием действий, позволяющих получить доступ к противоправным ресурсам. Помимо этого, критерии включают информацию, которая рекламирует или обосновывает преимущества использования подобных сервисов или предлагает приобрести к ним доступ. Требование о запрете распространения такого контента относится ко всем материалам в сети, независимо от того, когда он был опубликован и на каких интернет-ресурсах», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

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