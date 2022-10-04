В России впервые зафиксировали сокращение мобильного интернет-трафика

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Во втором квартале по сравнению с январем–мартом трафик уменьшился на 2,3%. Такие данные привели в Минцифры.

В начале года трафик составлял 8,54 млрд Гб, во втором квартале — 8,35 млрд Гб. При этом до сих пор мобильный интернет-трафик рос от года к году.

Сотовые операторы также подтвердили снижение мобильного трафика. Участники рынка и эксперты связывают это с блокировками зарубежных интернет-ресурсов, введенными после начала СВО. Также на снижение трафика мог повлиять добровольный отказ от работы в России иностранных сервисов. В частности — блокировка Facebook и Instagram (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской), а также отказ от работы с российской аудиторией TikTok.

«В марте Роскомнадзором заблокировал ряд зарубежных социальных медиа, которые нарушали требования российского законодательства. Рынок онлайн-кинотеатров и музыки покинули иностранные поставщики медиаконтента. Были сняты ковидные ограничения, граждане вернулись к привычному графику работы», — добавили в пресс-службе Минцифры.

При этом в ведомстве отметили, что трафик с заблокированных иностранных сервисов перераспределился между отечественными. Многие российские компании предлагают доступ к ним в рамках ежемесячной подписки. Также в Минцифры считают снижение трафика незначительным, поскольку его совокупные показатели за шесть месяцев 2022 года превышают аналогичные показатели 2021 года, пишут «Известия».

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