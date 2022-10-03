Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Интернет-портал «Кубань 24» по посещаемости занял 13 место среди сайтов региональных телекомпаний РФ

Общество
03.10.2022 10:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/internet-portal-kuban-24-zanyal-13-mesto-sredi-sajtov-regionalnyh-telekompanij-rf
Интернет-портал «Кубань 24» по посещаемости занял 13 место среди сайтов региональных телекомпаний РФ
Фото Ruca Souza, pexels.com

Рейтинг интернет-порталов региональных телекомпаний России по количеству уникальных посетителей за сентябрь 2022 года составили на основе данных сайтa LiveInternet.

Первое место занял сайт телекомпании «Москва 24». В сентябре его посетили почти 17 млн уникальных посетителей. На втором месте интернет-портал телекомпании из Московской области — «360»: 6 млн 465 тыс. пользователей. На третьем месте сайт телекомпании КТВ-Луч из Сызрани — 3 млн 454 тыс. посетителей.

Интернет-портал «Кубань 24» занял 13 место рейтинга. В сентябре наш сайт посетили 715 тыс. уникальных пользователей.

Сайт телекомпании «Сочи 24» на 22 месте с 497 тыс. посетителей, а телеканала «Краснодар» на 24 месте с 453 тыс. пользователями.

Читайте также: в Сочи на форуме «Вся Россия» наградили ведущего «Кубань 24» Алексея Власова.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
  2. В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
  3. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. Глава Абинского района объяснил происхождение густого дыма над полями
  6. Голый мужчина гулял вдоль трассы под Краснодаром
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях