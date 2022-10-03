Интернет-портал «Кубань 24» по посещаемости занял 13 место среди сайтов региональных телекомпаний РФ

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Рейтинг интернет-порталов региональных телекомпаний России по количеству уникальных посетителей за сентябрь 2022 года составили на основе данных сайтa LiveInternet.

Первое место занял сайт телекомпании «Москва 24». В сентябре его посетили почти 17 млн уникальных посетителей. На втором месте интернет-портал телекомпании из Московской области — «360»: 6 млн 465 тыс. пользователей. На третьем месте сайт телекомпании КТВ-Луч из Сызрани — 3 млн 454 тыс. посетителей.

Интернет-портал «Кубань 24» занял 13 место рейтинга. В сентябре наш сайт посетили 715 тыс. уникальных пользователей.

Сайт телекомпании «Сочи 24» на 22 месте с 497 тыс. посетителей, а телеканала «Краснодар» на 24 месте с 453 тыс. пользователями.

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