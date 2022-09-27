В Сочи на форуме «Вся Россия» наградили ведущего «Кубань 24» Алексея Власова

Видео канала «Кубань 24»

В Сочи завершился форум журналистов «Вся Россия — 2022». Торжественное закрытие прошло в Зимнем театре.

На нем подвели итоги сразу нескольких конкурсов. В одном из них победил ведущий «Кубань 24» и «Первого радио» Алексей Власов.

Зимний театр — настоящее место силы журналистов со всей России. Больше тысячи участников в зале. Почти неделю представители средств массовой информации со всей страны обсуждали самые актуальные темы. Опытом работы делились сотрудники как сельской прессы, так и крупных медиахолдингов. Подводя итоги, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что форум прошел на самом высоком уровне.

«У нас здесь больше тысячи человек. И в любом случае, это самый большой в мире журналистский форум. Такого в мире никто не делает. И он у нас получился в 26 раз», — сказал председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.

Владимир Соловьев поблагодарил участников форума и наградил победителей конкурса за лучшее журналистское произведение. Отметили и материалы об экологии курорта. И что особенно приятно, пополнилась копилка наград «Кубань 24». Среди победителей этого конкурса автор и ведущий Алексей Власов с программой «Ставка на зеленое». Она выходит на «Первом радио».

«Я всегда сюда приезжал либо в командировку, по делам, на форум, но никогда я не проводил отпуск в Сочи. Теперь подарили сертификат на семейный отпуск, надеюсь, что в качестве семьи можно будет пригласить весь коллектив «Первого радио», потому что мы как одна семья!» — сказал ведущий «Первого радио Кубани» и телеканала «Кубань 24» Алексей Власов.

Форум «Вся Россия» в Сочи снова стал для представителей СМИ источником творческого вдохновения и хорошим опытом. Для кубанских журналистов это мероприятие значимо вдвойне, так как проходит на территории своего региона не в первый раз.