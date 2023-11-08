В России впервые выявили случаи заражения штаммом «пирола»

Случаи заболевания этим вариантом коронавируса в России не регистрировали до 3 ноября.

«Сегодня мы получили новые результаты. В стране выявили 10 случаев инфицирования новым вирусом «пирола», — рассказала журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что все пациенты с диагностированной «пиролой» заразились им во время поездок за границу. Попова подчеркнула, что специалисты ожидают распространения нового штамма коронавируса в России уже в ближайшее время, сообщает РИА «Новости».

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