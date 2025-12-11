В России в 2026 году введут налоговую выплату для семей с детьми

Для поддержки российских семей с двумя и более детьми в России предусмотрели семейную налоговую выплату. Ее будут предоставлять в 2026 году.

О новой мере поддержки 11 декабря сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Право на нее получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточного минимума региона», — отметил президент.

Он подчеркнул, что семейная выплата вводится как дополнительная, право на другие меры поддержки сохранится.

«Рассчитываю, что новый инструмент будет востребован и поможет сделать нашу систему социальной поддержки еще более адресной, эффективной и справедливой», — отметил глава государства.

Он также поручил, чтобы процедура получения семейной налоговой выплаты была простой, сообщает РИА «Новости».

