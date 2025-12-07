Налоговый вычет для семей с детьми младше трех лет предложили ввести в России

С инициативой нового социального налогового вычета выступили депутаты Госдумы. Он будет доступен только для семей, где есть дети младше трех лет.

Согласно законопроекту, налоговый вычет предлагают распространить на детские товары. В том числе, на одежду, обувь, мебель, предметы ухода и гигиены, игрушки. А также на оплату услуг по присмотру и уходу за детьми.

Если законопроект будет принят, налогоплательщики смогут вернуть 13% от расходов на товары и услуги для детей до трех лет. Максимальная сумма за год составит 150 тыс. рублей. В результате максимальный размер вычета должен быть 19,5 тыс. рублей.

По мнению автора инициативы депутата Госдумы Леонида Слуцкого, действующие налоговые вычеты не актуальны для семей, в которых есть дети младше трех лет. Им нужен другой механизм поддержки, сообщает РИА «Новости».

