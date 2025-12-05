На Кубани проработают возможность расширения использования краевого маткапитала

Житель Динского района обратился на «Прямую линию» губернатора с предложением расширить направления для использования краевого материнского капитала.

Выплата краевого материнского капитала в 2026 году составит 167 тыс. рублей. Ранее выплатой можно было воспользоваться только на третьего или последующих детей один раз. Теперь краевой маткапитал будут предоставлять на каждого ребенка, начиная с третьего.

«В ноябре 2025 года у нас родился четвертый малыш. Возможно ли расширить перечень пунктов для использования маткапитала, например, на первоначальный взнос при покупке автомобиля или на ежемесячные выплаты маме. И можно ли вернуться к выплате компенсаций за земельные участки, которые по закону положены для многодетных семей», — отметил житель станицы Новотитаровской Роман Мартыненко.

Губернатор Вениамин Кондратьев напомнил, что накануне был утвержден размер маткапитала на следующий год. Он поручил вице-губернатору Александру Руденко проработать вопрос о дополнительных направлениях для применения выплат.

«Действительно, после вашего поручения мы с министром труда и соцразвития пришли в выводу, что можно в наших условиях использовать маткапитал на покупку автомобиля. Мы готовим предложения», — сообщил Руденко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по действующим нормам, средства краевого маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, газификацию, образование и медицинскую реабилитацию детей.

Подпишись, здесь всегда интересно.