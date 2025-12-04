В Краснодарском крае с 2026 года расширят программу регионального маткапитала

Ранее краевым маткапиталом можно было воспользоваться только на третьего или последующих детей один раз. Теперь выплаты будут предоставлять на каждого ребенка, начиная с третьего.

Соответствующие изменения в Закон «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае» приняли 4 декабря на 71-й сессии Законодательного Собрания.

«На поддержку детей и семей с детьми в 2026 году предусмотрели свыше 42,1 млрд рублей. В приоритете, конечно, многодетные семьи, которые нуждаются в особой заботе государства. Благодарен за решение расширить меры поддержки в части регионального материнского капитала. Раньше семья могла получить средства только один раз на третьего или следующего ребенка. С 2026 года будем выплачивать и на третьего, и на четвертого, и на каждого последующего», — сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Он добавил, что теперь необходимо решить, как еще можно использовать средства регионального материнского капитала. Решение нужно принять совместно с многодетными семьями. Проработать этот вопрос губернатор поручил своему заместителю Александру Руденко.

Материнский капитал в Краснодарском крае предоставляют с 2011 года. В 2025 году он составлял около 161 тыс. рублей. С 2026 года выплату проиндексируют до 167 тыс. рублей. Средства можно направить на улучшение жилищных условий, газификацию, образование и медицинскую реабилитацию детей.

В Закон также внесли изменения о расширении мер поддержки для многодетных семей с детьми-инвалидами до 23 лет. Кроме того, упростили порядок выдачи удостоверений многодетным семьям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

