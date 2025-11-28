Прогрессивную шкалу маткапитала предложили ввести в России

Законопроект, предусматривающий внедрение прогрессивной шкалы маткапитала, когда сумма пособия увеличивается после рождения второго, и третьего ребенка, депутаты планируют внести в Госдуму 28 ноября.

Автором законопроекта выступил Сергей Миронов.

«Предлагается установить размер материнского (семейного) капитала в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2026 года 933 тыс. 234 рубля (466 тыс. 617 х 2 = 933 тыс. 234) и 1 млн 399 тыс. 851 (466 тыс. 617 х 3 = 1 млн399 тыс. 851) рублей в случае рождения (усыновления) третьего или последующих детей», — говорится в пояснительной записке к документу.

Сергей Миронов также предложил присвоить мере господдержки семей с детьми бессрочный статус. Помимо этого предлагается выплачивать маткапитал женщинам, родившим или усыновившим третьего ребенка, начиная с 1 января 2026 года, вне зависимости от того, пользовались ли они ранее правом на дополнительные меры господдержки.

Миронов отметил, что материнский капитал является самой эффективной демографической мерой. Введение прогрессивной шкалы необходимо, по его словам, для поощрения многодетности, так как пока большая часть денег идет на первенцев, а на вторых — меньшая. А на на третьих детей федеральных пособия не предусмотрены, решение об их выплате принимают на уровне субъектов федерации, сообщает РИА «Новости».

