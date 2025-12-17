В России в 2026 году начнут действовать новые правила бронирования гостиниц

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу новые правила предоставления гостиничных услуг.

Туристы смогут заселяться в гостиницы по водительским правам и без потерь отменить бронь за день до заезда.

«Изменение правил предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения давно напрашивались. Нормативная база обновляется в этой сфере полноценно впервые с 2020 года. Документ унифицирует регулирование для всех типов средств размещения: гостиниц, баз отдыха, кемпингов и прочих», — пояснил программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев.

Согласно новым нормам, гостиницы обязаны ждать постояльца одни сутки — с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день. При этом отменить бронирование до окончания этого срока они не смогут. Раньше, если турист не заезжал до определенного часа, бронь могла сгореть.

Если турист решит отказаться от размещения в гостинице до дня заезда, ему будет возвращена оплата в полном размере. В случае если он сообщит об отмене поздно, приедет в отель с опозданием или вовсе не появится, то с него взимается плата за номер в размере не более чем за сутки.

Отказаться предоставлять номер в одностороннем порядке гостиницы могут только при условии полного возмещения туристу убытков. Забронировать можно будет только те гостиницы, которые состоят в специальном реестре, сообщает РИА «Новости».

