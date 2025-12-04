В ГД предложили изменить правила размещения при овербукинге в гостиницах

Инициатива предполагает изменения в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Авторы законопроекта — группа депутатов Госдумы России. Согласно пояснительной записке к документу, по данным российской системы бронирования отелей «Броневик», средства размещения допускают овербукинг по техническим причинам и намеренно. Из-за этого обманутыми остаются тысячи туристов. Отмечается, что число подобных нарушений увеличивается.

Сейчас овербукинг предусматривает предоставление повышенной категории номера без дополнительной платы клиенту или его переселение в аналогичную категорию объекта размещения и номера.

Согласно тексту пояснительной записки, на практике требования закона соблюдаются не всеми, убытки из-за этого могут нести туроператор или агрегатор туристической информации.

Для защиты прав туристов депутаты предлагают обязать средства размещения в случае отсутствия свободных номеров при дублировании бронирования обеспечивать оказание услуг размещения аналогичного качества или качества уровнем выше с согласия клиента в другом месте без дополнительной платы.

Такая инициатива связана с тем, что законодательство не устанавливает общих базовых или минимальных требований к средствам размещения за исключением гостиниц. Законопроект направили председателю Госдумы 4 декабря.

