В Госдуму РФ внесут законопроект о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам
Проект подразумевает ежегодную доплату к страховой пенсии не ниже полуторной величины прожиточного минимума.
Автором инициативы выступил депутат Сергий Миронов. Он отметил, что 13-ю пенсию предполагают выплачивать в конце декабря, чтобы пенсионеры смогли отпраздновать Новый год и порадовать подарками близких.
Законопроект об изменениях в Федеральном законе «О страховых пенсиях» внесут в Госдуму 4 декабря. По словам Миронова, размер выплаты составит около 22,8 тыс. рублей.
«Принятие фракционного законопроекта может стать ярким примером реализации государственной политики, направленной на улучшение качества жизни граждан преклонного возраста», — подчеркнул депутат.
Он добавил, что уже продолжительное время настаивает на подобной инициативе и первым предложил ввести ее в Госдуме, приводит слова Миронова РИА «Новости».
Читайте также: в ГД попросили прекратить сеять панику из-за слухов о новой пенсионной реформе.