В Госдуму РФ внесут законопроект о выплате 13-й пенсии к новогодним праздникам

Общество
Фото freepik.com

Проект подразумевает ежегодную доплату к страховой пенсии не ниже полуторной величины прожиточного минимума.

Автором инициативы выступил депутат Сергий Миронов. Он отметил, что 13-ю пенсию предполагают выплачивать в конце декабря, чтобы пенсионеры смогли отпраздновать Новый год и порадовать подарками близких. 

Законопроект об изменениях в Федеральном законе «О страховых пенсиях» внесут в Госдуму 4 декабря. По словам Миронова, размер выплаты составит около 22,8 тыс. рублей. 

«Принятие фракционного законопроекта может стать ярким примером реализации государственной политики, направленной на улучшение качества жизни граждан преклонного возраста», — подчеркнул депутат. 

Он добавил, что уже продолжительное время настаивает на подобной инициативе и первым предложил ввести ее в Госдуме, приводит слова Миронова РИА «Новости».

