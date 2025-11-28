В ГД попросили прекратить сеять панику из-за слухов о новой пенсионной реформе

Сообщения о том, что власти России планируют провести новую пенсионную реформу , начали распространяться в СМИ.

Планы повышения пенсионного возраста опроверг глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что сейчас новую пенсионную реформу власти не обсуждают ни на каких площадках.

«Надо прекратить сеять панику, злить людей, добавлять ненужную тревожность и повышать градус социальной напряженности… В Государственной думе законопроектов на эту тему нет. И никаких разговоров ни на каких площадках, ни в каких формах — ни в открытых, ни в закрытых — не ведется», — цитирует Нилова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бесараб рассказала, что россияне могут более чем вдвое увеличить свою пенсию, если выйдут на нее на 10 лет позже. По ее словам, при отсрочке на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты вырастут в 2,32 раза, фиксированная часть будет проиндексирована в 2,11 раза, будут начислены дополнительные баллы.

