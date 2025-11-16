В Госдуме назвали способ более чем вдвое увеличить пенсию

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бесараб рассказала, что россияне могут более чем вдвое увеличить свою пенсию, если выйдут на нее на 10 лет позже.

По ее словам, при отсрочке на 10 лет индивидуальные пенсионные коэффициенты вырастут в 2,32 раза. А фиксированная часть будет проиндексирована в 2,11 раза. Также будут начислены дополнительные баллы.

«Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию», — отметила депутат.

При этом она подчеркнула, что в этот период человек будет получать только зарплату.

«Поэтому, конечно, каждый считает, как ему более выгодно и как более правильно поступить — или получать пенсию и заработок одновременно, но ее размер будет меньше, либо отложить получение пенсии, но при выходе на нее получать уже пенсию более чем в два раза выше»,— пояснила депутат.

Она добавила, что именно поэтому пенсия по старости назначается только по заявлению гражданина, а не автоматически, сообщает ТАСС.

